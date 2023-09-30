«Фонтанка»: задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Санкт-Петербурге

Полиция задержала молодого человека, подозреваемого в поджоге военкомата на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Его задержали в подъезде дома на Областной улице в городе Кудрово в Ленинградской области, сообщает «Фонтанка».

Как утверждает издание, задержанный — уроженец Крыма, зарегистрированный в Донецкой народной республике.

По версии следствия, мужчина бросил в военкомат бутылку с зажигательной смесью. Дверь военкомата загорелась, но огонь не оставил серьезных повреждений. Ранее «Фонтанка» опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлен подозреваемый в момент поджога.

27 сентября в Санкт-Петербурге задержали двух женщин которые, по мнению правоохранителей, помогли медику Максиму Асрияну совершить поджог военкомата во Фрунзенском районе города в октябре прошлого года. Как стало известно «Ъ», речь идет о 26-летней Татьяне Лименя-Осиповой и 28-летней Анне Зеладиной. Девушек подозревают в том, что они приобрели средства для розжига, которые затем были использованы для нападения на комиссариат, и не заявили о намерениях Максима Асрияна в полицию.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов