Двух петербургских учительниц задержали по делу о поджоге военкомата

В Санкт-Петербурге задержаны две женщины, которые, по мнению правоохранителей, помогли медику Максиму Асрияну совершить поджог военкомата во Фрунзенском районе города в октябре прошлого года. Как стало известно «Ъ», речь идет о 26-летней Татьяне Лименя-Осиповой и 28-летней Анне Зеладиной. Девушек подозревают в том, что они приобрели средства для розжига, которые затем были использованы для нападения на комиссариат, и не заявили о намерениях Максима Асрияна в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Петербурженкам инкриминируют несообщение о готовящемся преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — штраф до 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до одного года. По версии следствия, они знали, что их знакомый выступал против спецоперации и планировал помешать ее проведению путем поджога одного из сборных армейских пунктов, чтобы затруднить процесс мобилизации. В материалах дела говорится, что подруги заранее приобрели для Максима Асрияна материалы, из которых была изготовлена зажигательная смесь.

На данный момент девушки отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что обе задержанные занимаются преподавательской деятельностью.

Как ранее сообщал «Ъ», Максима Асрияна задержали 9 октября 2022 года. На допросе медработник признался, что готовился совершить поджог Фрунзенского райвоенкомата. Сделать это, по материалам дела, он намеревался в ночь на 1 октября, для чего прихватил с собой два «коктейля Молотова». Осуществить задуманное подозреваемому помешал, как считает следствие, наряд Росгвардии, который его спугнул.

Максиму Асрияну предъявили обвинения в покушении на терроризм (ч. 1 ст. 205 с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ). Ему грозит от 10 до 15 лет колонии. Свою вину он признал. На одном из заседаний суда свидетели заявили, что Максим Асриян не искал себе сообщников.

Андрей Кучеров, Татьяна Титаева, Санкт-Петербург