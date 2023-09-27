Двух петербургских учительниц задержали по делу о поджоге военкомата
В Санкт-Петербурге задержаны две женщины, которые, по мнению правоохранителей, помогли медику Максиму Асрияну совершить поджог военкомата во Фрунзенском районе города в октябре прошлого года. Как стало известно «Ъ», речь идет о 26-летней Татьяне Лименя-Осиповой и 28-летней Анне Зеладиной. Девушек подозревают в том, что они приобрели средства для розжига, которые затем были использованы для нападения на комиссариат, и не заявили о намерениях Максима Асрияна в полицию.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Петербурженкам инкриминируют несообщение о готовящемся преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — штраф до 100 тыс. руб. или лишение свободы на срок до одного года. По версии следствия, они знали, что их знакомый выступал против спецоперации и планировал помешать ее проведению путем поджога одного из сборных армейских пунктов, чтобы затруднить процесс мобилизации. В материалах дела говорится, что подруги заранее приобрели для Максима Асрияна материалы, из которых была изготовлена зажигательная смесь.
На данный момент девушки отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Известно, что обе задержанные занимаются преподавательской деятельностью.
Как ранее сообщал «Ъ», Максима Асрияна задержали 9 октября 2022 года. На допросе медработник признался, что готовился совершить поджог Фрунзенского райвоенкомата. Сделать это, по материалам дела, он намеревался в ночь на 1 октября, для чего прихватил с собой два «коктейля Молотова». Осуществить задуманное подозреваемому помешал, как считает следствие, наряд Росгвардии, который его спугнул.
Максиму Асрияну предъявили обвинения в покушении на терроризм (ч. 1 ст. 205 с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ). Ему грозит от 10 до 15 лет колонии. Свою вину он признал. На одном из заседаний суда свидетели заявили, что Максим Асриян не искал себе сообщников.