Минобрнауки Дагестана потребовало от учителей отказаться от WhatsApp

Учителям школ Дагестана поручено перенести рабочую переписку из мессенджера WhatsApp в его российский аналог, сообщило издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на министерство образования и науки республики. Аналогичные меры ввели к школах Екатеринбурга.

Объясняя это решение, в ведомстве сослались на федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который запретил с 1 марта этого года использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В качестве альтернативного мессенджера учителям рекомендовали использовать платформу «Сферум», созданную федеральными Минпросвещения и Минцифры для реализации национального проекта «Образование».

О запрете использования иностранных мессенджеров в школах ранее сообщали СМИ Ярославской, Калининградской, Оренбургской областей.

21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы поддержал иск Генпрокуратуры России и признал компанию Meta (владеющую социальными сетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией. Суд запретил деятельность компании на территории России. Однако при этом судья Ольга Солопова пояснила, что принятое ею решение не распространяется на WhatsApp, поскольку это мессенджер, а не социальная сеть.

Юлия Рыбина, Махачкала