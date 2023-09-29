Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге учителям запретили чаты с родителями в WhatsApp и Telegram

Екатеринбургским учителям запретили общаться с родителями учеников в WhatsApp (мессенджер принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) и Telegram. Об этом сообщили родители учеников, передает издание E1.ru. Такие меры приняты для перевода школьного общения на платформу «Сферум» от VK.

С 1 октября классным руководителям запрещено вести родительские чаты, говорится в сообщении на скриншоте, который публикует E1.ru. Пока держать связь с родителями предлагается с помощью рукописного дневника.

29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования госкомпаниями и структурами, оказывающими госуслуги, иностранных мессенджеров для передачи личных данных, информации о платежах, переводах и банковских счетах. 1 марта закон вступил в силу. Перечень таких сервисов опубликован на сайте Роскомнадзора. Среди запрещенных программ Telegram, WhatsApp, Viber. Запрет распространяется также на Microsoft Teams, Discord, Skype for Business, Snapchat и другие.

Ранее ряд региональных СМИ писали о запрете использования иностранных мессенджеров в Ярославской, Калининградской, Оренбургской и прочих областях России.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...