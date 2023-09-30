Bloomberg: цены на шоколад продолжат расти, если в Африке упадет урожай какао

За 2023 год цены на какао выросли примерно на 47% из-за ожиданий низкого урожая в Кот-д‘Ивуаре и Гане в связи с плохой погодой и распространением болезней растений. Погодный феномен Эль-Ниньо может усугубить ситуацию с добычей какао в Африке, аналитики ожидают продолжения роста цен на шоколад, сообщает Bloomberg.

Эль-Ниньо — колебание температуры в экваториальной части Тихого океана, оказывающее значительное влияние на климат в регионе. Как правило, это явление продолжается от трех до восьми лет.

Как передает агентство, ведущие мировые производители шоколада, в том числе Hershey Co. и Lindt & Spruengli AG уже предупредили о возможном продолжении роста цен на продукцию. В компаниях опасаются, что спрос на подорожавший шоколад снизится в Европе и Азии.

В конце августа стоимость фьючерсов какао на Нью-Йоркской бирже достигла 12-летнего максимума — $3,640,5 за тонну. Сейчас цена шоколада зависит от того, насколько крупным будет урожай какао в Гане и Кот-д'Ивуаре. В этих странах добывается две трети от всего мирового объема какао-бобов. По прогнозу ивуарийского правительства, урожай какао может снизиться год к году на 20%. Сбор какао в стране продолжается с октября по март, отмечает Bloomberg.

Продовольственный трейдер Cargill Inc. уже сообщил, что высокие цены на шоколад снижают спрос в Азии, о снижении продаж в июле также заявил швейцарский производитель Barry Callebaut, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, африканские фермеры сталкиваются с дефицитом удобрений, пестицидов и других средств производства. Многие из них живут за чертой бедности и не получают выгод от роста цен на фьючерсы, утверждает Bloomberg.

Эрдни Кагалтынов