Российский бюджет в 2024 году получит 850 млрд руб. разовых «прочих» доходов

Власти РФ запланировали разовое поступление «прочих неналоговых» доходов в госбюджет размере 850 млрд руб. Это составляет 2,4% общих запланированных доходов, отмечается в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как сообщает РБК, в госбюджет поступит часть остатков с принадлежащего управлению Федерального казначейства по Тульской области счета, на котором аккумулируются средства, полученные от Единого налогового платежа.

В прочие неналоговые доходы федерального бюджета будут зачислены остатки средств единого налогового платежа, рассчитанные по особой формуле. «Часть остатка средств единого налогового платежа, рассчитанная как остаток средств единого налогового платежа на 1 августа 2024 года, уменьшенный на 300 миллиардов рублей, подлежит отражению в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета»,— говорится в проекте госбюджета.

С начала 2023 года все налоговые платежи приходят на отдельный казначейский счет, созданный после введения института Единого налогового счета, пишет издание. Он открыт управлению Федерального казначейства по Тульской области.

Согласно правительственному законопроекту, расходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., в 2025 году — 34,4 трлн, в 2026-м — 35,6 трлн руб. На оборону в 2024 году направят 10,8 трлн руб.

Проект бюджета на 2024–2026 годы был одобрен правительством 22 сентября. Бюджет следующего года сверстан с дефицитом 0,9% ВВП. Относительно показателей действующего закона о бюджете на 2023–2025 годы доходы и расходы в следующем году вырастут значительно: в законе предполагалось, что поступления составят 27,2 трлн, траты — 29,4 трлн руб.

Подробнее о бюджетном процессе в России читайте в материале «Ъ» «Бюджет призван в Госдуму».

Александр Кислов