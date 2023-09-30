В Екатеринбурге появится генконсульство Белоруссии

В Екатеринбурге откроют генеральное консульство Республики Белоруссия. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации. В документе указано, что предложение об открытии консульства поступило от МИД РФ.

Консульский округ, помимо Свердловской области, будет включать в себя Пермский край, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. При этом данные регионы исключат из консульского округа посольства Белоруссии в РФ.

Федеральное правительство рекомендовало властям Свердловской области выделить для генконсульства служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения.

Напомним, в июле в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Казахстана. Дипломатический офис находится в «Атриум Палас отеле». Генконсулом назначен Жарас Мамутбеков.

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