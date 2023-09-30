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Коммерсантъ FM
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В московских аэропортах задержано и отменено свыше 30 рейсов

В московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево отменено и задержано свыше 30 рейсов. Это следует из табло аэропортов на сайте сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 8:54, в Домодедово задержаны 18 рейсов, два отменены. Во Внуково два задержаны, два отменены. В Шереметьево задержаны семь рейсов.

Временное ограничение на вылет и прием самолетов в московских аэропортах, как правило, вводится при угрозе атаки беспилотников на столицу. Минувшей ночью об атаке БПЛА на Москву не сообщалось.

Лусине Баласян

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