NYT: госпиталь Пентагона в ФРГ начал принимать раненных на Украине американцев

Госпиталь американской армии в Германии «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине, сообщила газета The New York Times. Сейчас в медцентре в городе Ландштуль лечатся 14 человек, большинство из них — американцы. Как считает NYT, это «новый шаг в углублении вовлеченности США в конфликт».

По данным газеты, сотни американцев участвуют в российско-украинской конфликте на стороне Киева и, «возможно, несколько сотен человек все еще там». Неизвестно, сколько из них получили ранения, около 20 человек погибли. Большинству пострадавших приходится обращаться за помощью в украинские госпитали и западные благотворительные организации. «Однако теперь вмешался Пентагон, который предлагает некоторым из них ту же помощь, что и американским военнослужащим»,— говорится в публикации NYT.

The New York Times в марте сообщала, что в интернациональный легион Украины входят 1,5 тыс. человек. Это оценка намного ниже, чем данные украинских властей. Киев утверждал, что в легион входят 20 тыс. добровольцев. Минобороны РФ заявляло в июле, что в рядах ВСУ остаются 2 тыс. иностранцев.

Леонид Уварчев