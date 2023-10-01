«Государство не в силах каждому попавшему в ЧС гражданину возмещать ущерб»

АО «Национальная страховая информационная система» (дочерняя компания Банка России, оператор АИС страхования, созданной в целях обеспечения доступности страховых услуг для населения, борьбы со страховым мошенничеством и расчета более обоснованных расчетов тарифов) планирует создавать базу по страхованию жилья. В релизе компании говорится, что информацию по заключаемым договорам страхования жилья граждан страховщики будут предоставлять в АИС с 1 апреля следующего года. В компании отмечают, что такая информация может быть востребована, в том числе региональными властями, а также МЧС. Проекты указаний Банка России, которые требуются для запуска системы, сейчас находятся на рассмотрении. Необходимость создания базы по страхованию жилья разъясняет представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Дарья Кривинцова.



Дарья Кривинцова

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«У большинства населения РФ имущество не застраховано. Люди попадают в чрезвычайные ситуации, но возместить ущерб, получить денежную выплату в виде страховой премии и восстановить свой прежний уровень жизни не могут. Государство не в силах каждому гражданину, попавшему в ЧС, возмещать ущерб в полном объеме.

Пока нет единой базы — нет точных данных о том, какое количество недвижимого имущества застраховано на территории РФ, застраховано ли имущество дважды. На данный момент граждане в случае ЧС остаются и без жилья, и без должной страховой компенсации. Отсутствие единой базы ведет как к нарушениям со стороны страховых компаний при необходимости таких выплат, так и со стороны граждан, ведь действующее законодательство не устанавливает запрет на страхование одного объекта недвижимости в нескольких страховых компаниях. Да, общая сумма страхового возмещения по закону не должна превышать его стоимость, но пока у каждого страховщика своя база страхования отследить факт нарушения невозможно.

Создание единой базы позволит отследить количество застрахованного жилья, повысит уровень доверия к договорам страхования и приведет к уменьшению злоупотреблений, а также даст возможность увидеть динамику развития ЧС, количество применения страховых случаев в различных регионах РФ.

Из изложенного следует, что создание единой базы должно привести к поддержанию уровня жизни населения, пресечению нарушений законодательства, возможности проведения соответствующих предупредительных локальных мероприятий по предупреждению ЧС. Вместе с тем, создание единой базы приведет к повышению стоимости договора страхования для граждан и, вероятнее всего, будет являться первым шагом на пути к обязательному страхованию недвижимости в РФ».

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