«РИА Новости»: ФСБ провела обыски в мэрии дагестанского Избербаша

Управление ФСБ по Дагестану провело обыски и изъяло документы в администрации города Избербаш по делу о незаконной реализации муниципальных земель, сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики.

Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Собеседник российского госагентства рассказал, что, по данным следствия, житель Дагестана в 2019 году незаконно продал пять земельных участков площадью 2250 кв. м в сговоре с неустановленными чиновниками мэрии и Росреестра по фиктивным документам. Рыночная стоимость земель превышает 12,5 млн руб.

Похожее уже происходило летом 2022 года. Тогда, как сообщал РГВК «Дагестан», УФСБ и МВД по Дагестану провели обыски в мэрии Избербаша и изъяли документы по делу о продаже четырех земельных участков на сумму свыше 2 млн руб. Тогда также сообщалось, что землю продал житель Дагестана в сговоре с чиновниками мэрии и Росреестра.

Леонид Уварчев