Военком Санкт-Петербурга отрицает информацию об очередях в военкоматы

Военный комиссар Санкт-Петербурга Марат Урмансов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в военкоматах города образовались очереди из-за постановки на воинский учет сотрудников предприятий.

«Военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день. 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, работающих на предприятиях»,— добавил господин Урмансов, его слова приводит пресс-служба Минобороны.

Военком заявил, что все организации успеют подать списки сотрудников для постановки на учет своевременно. Сотрудники военкомов оказывают представителям предприятий всю необходимую помощь, сказал он.

Ранее сегодня, 29 сентября, издание «Фонтанка» сообщило об очередях в военкоматах Санкт-Петербурга. По информации издания, значительная часть стоявших в очереди — сотрудники отделов кадров, которые пришли подать данные по воинскому учету своих коллег.

1 октября вступают в силу поправки в КоАП сильно (с 5 тыс. до 400–500 тыс. руб. в зависимости от статьи) ужесточающие штрафы работодателям за нарушения в сфере предоставления военкоматам данных о сотрудниках. На этом фоне за последние недели в РФ сформировался ажиотажный спрос на услуги аутсорсинга ведения воинского учета — об этом «Ъ» рассказали опрошенные профильные компании. При этом, по их словам, зачастую военкоматы не справляются с большим наплывом посетителей и там возникают очереди.

Подробнее — в материале «Строем на воинский учет».

Эрдни Кагалтынов