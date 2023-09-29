Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Москве

Легковой автомобиль сбил пешеходов на Большой Никитской улице в Москве, сообщил столичный департамент транспорта и опубликовал видео происшествия в Telegram. В ДТП пострадали пять человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. При этом ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что пострадавших шесть: четверо взрослых и двое детей.

Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что иномарка, предположительно Mercedes, не справилась с управлением и въехала в группу пешеходов. На месте работают бригады скорой помощи, следует из опубликованных ТАСС видео с места ДТП.

«Известия» опубликовали запись разговора, как утверждается, с водителем иномарки, которая совершила наезд на пешеходов. Мужчина заявил, что он работает в такси и ехал в момент ДТП с клиентом. По его словам, он находился за рулем в трезвом состоянии. «То ли у меня что-то вырубило, то ли что-то произошло»,— рассказал собеседник газеты, объясняя причину произошедшего.

Мужчина заявил, что после того, как его машина въехала в пешеходов, он начал оказывать им первую помощь. Он утверждает, что родственники пострадавших, находившиеся на месте происшествия, избили его.

Эрдни Кагалтынов