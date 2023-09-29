Суд отклонил ходатайства концерна «Покровский» по делу о национализации имущества

28 сентября в Лабинском городском суде прошло второе предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов ГК «Концерн "Покровский"». В рамках заседания все ходатайства о пропуске срока исковой давности были отклонены, рассказал «Ъ-Кубань» адвокат Родион Ромашов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Как ранее писал «Ъ», Генпрокуратура добивается обращения в доход государства активов Андрея Коровайко — основателя концерна «Покровский», поскольку считает бизнес основанным на коррупционных доходах, полученных во время работы бизнесмена в аппарате полпреда в Южном федеральном округе.

Согласно уточненным требованиям Генпрокуратуры, по иску проходят 32 ответчика и 70 третьих лиц — растениеводческие и животноводческие хозяйства, элеваторы и сахарные заводы, торговые и сервисные компании. Чтобы вместить всех участников процесса, Лабинский городской суд организовал выездное заседание в МБУК «Лабинский культурный центр», где безопасность прокурора и суда обеспечивали вооруженные сотрудники правоохранительных органов и силового подразделения ФССП.

Концерн «Покровский» не признает заявленные требования, пояснили в руководстве холдинга.

«В период 2001–2004 года Коровайко А. В. предпринимательской деятельностью не занимался, запреты и ограничения госслужбы не нарушал. Имущество, на которое обращается взыскание, было приобретено членами его семьи на законные средства от предпринимательской деятельности, которую они вели с 1994 года. Эти доходы отражены в налоговых декларациях, подтверждающих многократное превышение доходов над расходами последовательно в течение каждого года начиная с середины 90-х годов. За счет этих денежных средств в результате законной предпринимательской деятельности члены семьи Коровайко А. В. приобретали и приумножали активы в течение более чем 20 лет.

Иск заявлен за пределами срока исковой давности.

Кроме того, сам факт совершения коррупционного правонарушения требует установления в самостоятельной процедуре. Такой факт никогда не устанавливался и установлен быть не может, т. к. закон, которым в законодательство введено понятие коррупционного правонарушения, в частности, п. 8 ст. 235 ГК РФ, на котором истец строит свои основные доводы, был принят спустя 7 лет после увольнения Коровайко А.В. с госслужбы. Этот закон обратной силы не имеет»,— сообщается в официальном заявлении компании.

«В рамках второго предварительного заседания все ходатайства ответчиков и третьих лиц были отклонены. При этом все лица, не привлеченные к участию в деле, права и обязанности которых будут затронуты судебным актом, имеют право на его безусловное оспаривание по процессуальным основаниям»,— пояснил адвокат Родион Ромашов.

Сейчас агропредприятия группы компаний работают в штатном режиме и осуществляют производственно-хозяйственную деятельность под контролем судебных приставов — заканчивают уборку сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур на своих полях, готовятся к озимому севу, перерабатывают и продают продукцию АПК — как на внутреннем рынке, так и экспортируют в другие страны.

Татьяна Ручкина

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