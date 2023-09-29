В США в возрасте 90 лет умерла старейший сенатор-демократ Дайан Файнстайн

В США на 91-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Дайан Файнстайн, старейший сенатор-демократ. Сенаторы почтили память своей коллеги в зале заседаний, где место Дайан Файнстайн было накрыто черной тканью, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дайан Файнстайн

Фото: Hyungwon Kang , Reuters Дайан Файнстайн

Фото: Hyungwon Kang , Reuters

В 1978 году Дайан Файнстайн стала мэром Сан-Франциско, сменив на этом посту застреленного прямо на рабочем месте Джорджа Москоне. Эта трагедия повлияла на ее взгляды, и до конца жизни она была убежденным сторонником контроля за оружием. Она же была автором федерального запрета на штурмовое оружие военного образца, который действовал в США с 1994 по 2004 год.

Госпожа Файнстайн регулярно выдвигала инициативы по контролю за оружием и постоянно критиковала Конгресс за неспособность принять законы, которые бы помогли предотвратить «убийство невинных». В 1992 году Дайан Файнстайн победила на выборах в Сенат США и пять раз подряд переизбиралась на этот пост, став самой долго работающей женщиной-сенатором и первой женщиной, возглавившей юридический комитет Сената и комитет по разведке. В феврале текущего года она объявила, что не пойдет на перевыборы в следующем году. Весной она не могла работать почти три месяца из-за болезни, а вернувшись в Сенат, вынуждена была передвигаться на инвалидной коляске.

Президент США выпустил специальное заявление по поводу кончины Дайан Файнстайн, назвав ее «настоящим американским первопроходцем», «мощным выразителем американских ценностей» и «другом».

Алена Миклашевская