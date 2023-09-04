Мариинский театр построит в Шушарах терминал для хранения декораций за 278 млн рублей

Мариинский театр получил разрешение на строительство в промзоне Шушары контейнерного терминала площадью 5,5 тыс. кв. м. Погрузочно-разгрузочную площадку на улице Ленина планируется использовать для хранения театральных декораций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщает «Деловой Петербург», участок общей площадью около 25 тыс. кв. м был предоставлен театру городом в бессрочное пользование в 2015 году. Проект разработало ООО «Новые технологии безопасности».

В проектной документации отмечается, что площадка будет заасфальтирована, обнесена железобетонным забором и снабжена контрольно–пропускным пунктом. Планируемый к строительству терминал будет вмещать 654 стальных контейнера, каждый из который рассчитан на 40 тонн грузов и будет иметь в длину 12 метров.

Стоимость контракта составляет 278 млн рублей. Подрядчиком выступит АО «Диапазон». По условиям договора строительство должно быть завершено к концу 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, как таможенники проверяли костюмы и реквизит Мариинского театра перед гастролями в Китае.

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