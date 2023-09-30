«Половецкие пляски» под джаз

55 лет назад британский хит-парад возглавила песня Мэри Хопкин «Those Were the Days», мелодия которой была позаимствована из русского романса «Дорогой длинною» композитора Бориса Фомина. «Ъ» составил подборку каверов зарубежных исполнителей на отечественные песни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэри Хопкин исполняет песню «Those Were the Days»

Фото: The Ed Sullivan Show Мэри Хопкин исполняет песню «Those Were the Days»

Фото: The Ed Sullivan Show

Советские и российские хиты входят в репертуар многих иностранных исполнителей. Один из самых распространенных вариантов — полный кавер с переводом текста песни на другой язык. Сам текст при этом может быть изменен до неузнаваемости.

Именно так был перепет романс 1924 года «Дорогой длинною», который валлийская поп-исполнительница Мэри Хопкин записала не только английском, но и на испанском, итальянском, немецком и французском языках. От оригинала в нем осталась только мелодия Бориса Фомина.

Трек оставался на вершине британского хит-парада в течение шести недель. В США англоязычная версия достигла второго места в Billboard 100.

Зачастую зарубежные исполнители перепевают композиции полностью или частично на русском языке. Так, например, группой Massive Attack была записана версия хита «Гражданской Обороны» «Все идет по плану».

Кроме того, мелодии российских и советских музыкальных произведений могут использоваться как сэмплы и играться на фоне, например, читки рэп-исполнителей. В одном из куплетов песни «Design In Malice» от Jedi Mind Tricks используется мелодия «Полюшко-поле». В песне «Prince Igor» группы The Rapsody в куплете читается рэп на музыкальную тему из «Половецких плясок», а припев исполняется на русском языке.

Покорители западных хит-парадов

Каверы на отечественные песни нередко попадают в международные хит-парады. В 1964 году шведская фолк-группа Hootenanny Singers, в которой состоял будущий участник группы ABBA Бьорн Ульвеус, выпустила один из своих главных хитов — «Gabrielle», основанный на песне Аркадия Островского «Пусть всегда будет солнце».

В июне 1990 года на советско-американском альбоме «Music Speaks Louder Than Words» появилась песня The Cover Girls «Don't Stop Now», мелодия которой была позаимствована из песни Виктора Резникова «Домовой». Композиция попала на 8-е место в американском танцевальном чарте.

В 1998 году группа «Руки вверх» продала права на трек «Песенка», заработав на этом в общей сложности более $1 млн. В обработке The Disco Boys песня стала назывался «Around the World (La La La)» и стала европейским хитом, а также попала в Billboard 100 на 28-е место.

Европейские и корейские исполнители часто перепевают песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» и композиции группы «Кино», включая «Звезду по имени солнце» и «Группу крови».

В Азии популярны и другие российские рок-исполнители. Mighty Heap и японская виртуальная певица Hatsune Miku спели «Куклу колдуна» от «Короля и шута». Корейцы Infinity of Sound перепели «Дельфинов» «Мумий Тролля».

Американская группа Brazzaville сделала кавер на «Зеленоглазое такси», а шведский рэпер Yung Lean перепел хит «Альянса» «На заре».

«Половецкие пляски» как джазовый стандарт

Опера «Князь Игорь» была написана композитором Александром Бородиным в 1887 году и стала классикой не только оперного, но и балетного искусства. «Половецкие пляски» являются танцевальным фрагментом второго акта оперы, композиция к нему — одно из самых узнаваемых отечественных произведений на Западе.

В 1953 году на Бродвее вышел мюзикл «Кисмет», авторы которого полностью позаимствовали музыку из творчества Александра Бородина. Не стала исключением и мелодия «Половецких плясок», на основе которой Роберт Райт и Джордж Форрест написали песню «Stranger in Paradise».

Мюзикл был в то время очень популярен, а «Stranger in Paradise» обрела культовый статус и стала джазовым стандартом. Джазмен Тони Беннетт первым записал свой сингл в 1954 году, после чего последовали каверы и от других исполнителей. Сара Брайтман написала более лиричную композицию, а Айзек Хейз — более танцевальную.

Однако отечественному слушателю больше всего знакома песня «Prince Igor» от группы The Rapsody. Композиция вышла в 1997 году, стала хитом в России и Европе и достигла шестого места в общеевропейском чарте. Мелодия из «Половецких плясок» использовалась в куплете как сэмпл, а в припеве оперная певица Сиссель Хюрхьебеф исполнила партию на русском языке.

На языке оригинала

Иногда зарубежные исполнители берутся сами петь на русском языке, но акцент всегда выдает в них иностранцев. Так, немецкие металлисты dArtagnan перепели на русском «Песню мушкетеров». Итальянцы Vanilla Sky сделали рок-каверы на «Песенку о медведях» и «Звенит январская вьюга». Металл-версию «Полковнику никто не пишет» от «Би-2» сделала итальянская группа Lithio.

Популярностью на Западе пользуется и романс «Очи черные», который, в частности, перепели Луи Армстронг и Софи Милман. Француженка Лара Фабиан спела на русском «Любовь, похожую на сон» Аллы Пугачевой.

Вокалист и гитарист Rammstein Тилль Линдеман и Рихард Круспе в 2003 году взялись перепеть песню российской рок-группы «Ария» «Штиль» для сборника к 100-летию Harley-Davidson. «Штиль» оказался крайне популярен в Германии — композицию совместно с «Арией» также перепела группа UDO.

Растащили на сэмпл-цитаты

Часто зарубежные исполнители используют мелодии из отечественных композиций в качестве сэмплов или делают на основе русских песен ремиксы. Так, песня «Миллион алых роз» была переработана в композицию Peter Power «Red Roses», а Krasa Rosa в треке «Solnce» замиксовали уже упоминавшуюся «Пусть всегда будет солнце».

«Калинка» является одной из самых популярных песен для использования в качестве сэмплов. Например, ее мелодия встречается в поп-треке у шведского исполнителя Carlito в «Russkij Pusskij». Венгерский музыкант Yonderboi сделал из «Темной ночи» Марка Бернеса танцевальный диджей-микс. Колумбийский исполнитель Neckbreakerz создал рэп-трек из песни Валерия Ободзинского «Мелодия».

Евгений Федуненко