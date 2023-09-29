Прокуратура проверит падение автокрана на жилой дом в Рыбинске

Рыбинская городская прокуратура организовала проверку в связи с падением автокрана на многоэтажный дом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В администрации Рыбинска «Ъ-Ярославль» рассказали, что сегодня, 29 сентября, подрядчик ООО «Севзапразвитие» менял на улице Радищева магистральную теплосеть, однако крановщик не рассчитал нагрузку на стрелу и автокран завалился на жилой дом.

«Стрела крана разбила стекло жилой комнаты. Пострадавших нет. На место выехали представители городских служб, МЧС, правоохранители. Разрушения зафиксированы. Ущерб будет возмещен за счет подрядчика. Проводится проверка действий рабочих. Как только кран будет поставлен на место, работы будут продолжены»,— сообщили в администрации.

Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку, в ходе которой оценит, как исполнялись требования законодательства о безопасности эксплуатации опасных производственных объектов.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— сообщили в областной прокуратуре.

Алла Чижова