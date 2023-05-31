«Гиппократу» запретили алкоголь

Вступило в силу решение арбитражного суда, согласно которому оборудование, используемое для производства этилового спирта завода фармпрепаратов «Гиппократ», размещенного в Мулловке Ульяновской области, должно быть изъято у предприятия и утилизировано в связи с тем, что «Гиппократ длительное время использовал это оборудование для производства спирта, не имея лицензии. Изъятие оборудования может привести к полной остановке производства и его краху. Руководство завода от комментариев отказывается, наблюдатели полагают, что «Гиппократ» попытается обжаловать решение, и сроки изъятия оборудования могут еще надолго отодвинуться. В правительстве Ульяновской области ситуацию не комментируют, отмечая, что пока в его адрес никаких обращений по этому поводу не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У надзорных органов к ООО «Гиппократ» неоднократно возникали претензии

Фото: Прокуратура Ульяновской области У надзорных органов к ООО «Гиппократ» неоднократно возникали претензии

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) отказал самарской компании «Гиппократ» (ООО), производство которой размещено в рабочем поселке Мулловка Ульяновской области, в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Самарской области, принявшего решение об изъятии у «Гиппократа» оборудования, использующего для приготовления этилового спирта.

Резолютивная часть решения была объявлена 17 мая, теперь на сайте арбитражного суда появилась мотивировочная часть.

Как отмечается в постановлении апелляционной инстанции, еще в марте 2021 года с иском в арбитражный суд обратилось Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО (МУ Росалкогольрегулирования, Нижний Новгород). Истец требовал привлечь «Гиппократ» к административной ответственности по ч. 6 ст. 14.17 КоАП РФ, в которой говорится о том, что производство этилового спирта в отсутствие лицензии влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере до 150 тыс. руб. «с конфискацией основного технологического оборудования». Истец отмечал, что «Гиппократ» имеет основное технологическое оборудование для производства спирта, однако лицензия на производство спирта у него отсутствует. Представитель «Гиппократа» заявлял, что завод «не производит этиловый спирт, а осуществляет на этом оборудовании производство зарегистрированного лекарственного препарата для ветеринарного применения „Антисептический раствор“ на основании выданной Россельхознадзором лицензии», и Россельхознадзором «зафиксирован факт» производства этого раствора «непрерывным способом без выделения промежуточных продуктов и фармацевтической субстанции спирта этилового».

Между тем в инструкции по применению антисептического раствора, подготовленной «Гиппократом», отмечается, что «Антисептический раствор» состоит из этилового спирта (70% или 95%), а в качестве «вспомогательного вещества» применена очищенная вода. Никаких иных составляющих нет. Выпускается он во флаконах 50 мл, 100 мл и 400 мл.

«Гиппократ» в суде также отмечал, что выполняет мобилизационное задание Минпромторга по поставке лекарственных средств, для чего также необходимо основное технологическое оборудование.

Первоначально самарский арбитраж отказал в удовлетворении иска, с ним согласилась апелляционная инстанция, но Арбитражный суд Поволжского округа в феврале 2022 года отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение. После этого, уже в ноябре 2022 года, суд первой инстанции принял новое решение — отказал истцу в привлечении к административной ответственности в части штрафа (в связи с истечением срока давности), но подтвердил необходимость изъятия у «Гиппократа» основного технологического оборудования, используемого для производства этилового спирта. Ссылки на мобилизационное задание суд не принял, отмечая, что изготовление спирта без лицензии запрещено, и законом «исключений не предусмотрено». Теперь, после того как апелляционный суд согласился с первой инстанцией, решение об изъятии оборудования вступает в силу. Учитывая, что настойки и антисептики были основным направлением производства, размещенного в Мулловке, изъятие оборудования может привести к краху ­предприятия.

Будет ли «Гиппократ» обжаловать постановление апелляционной инстанции в Арбитражном суде Поволжского округа, неизвестно — гендиректор предприятия Антон Гусев комментировать ситуацию «Ъ» отказался, сославшись на занятость, на запрос «Ъ» не ответил.

Между тем собеседник «Ъ», близкий к Межрегиональному управлению Росалкогольрегулирования и знакомый с ситуацией, заметил, что, «скорей всего, „Гиппократ“, имея подкованных юристов, будет обращаться с кассационной жалобой, а если потребуется, дойдет и до Верховного суда, более того, он будет требовать обеспечительных мер в виде приостановки изъятия и утилизации оборудования». «Так что факт изъятия оборудования может отодвинуться очень далеко»,— добавил собеседник.

• ООО «Гиппократ» — завод фармпрепаратов на спиртовой основе, известных в народе больше как «фанфурики». Зарегистрирован в Самаре. По итогам 2021 года (данные ФНС), завод имеет дебиторскую задолженность 1,25 млрд руб., кредиторскую — 3,098 млрд руб. Выручка в 2021 году составила 866 млн руб., чистая прибыль — 884 млн руб., убыток — 59 млн руб.

На завод, из-за деятельности которого ухудшается экологическая ситуация в Мулловке, жители поселка жаловались уже много лет. В августе 2017 года по вине «Гиппократа» произошел прорыв дамбы бардохранилища, барда (жидкая фракция, получаемая в результате брожения, отходы производства этилового спирта) вылилась в пруд Красотку, где погибла вся рыба, а затем в пруд Фабричный. Летом 2020 года снова произошел замор рыбы в пруду Фабричном.

В мае 2021 года новый губернатор региона Алексей Русских потребовал от регионального минприроды принять «самые жесткие меры» к «Гиппократу», отметив, что «производство ужасное, жить в поселке невозможно». Многие жители Мулловки (и региона — тоже) также возмущались самим производством настоек типа «боярышника» (а теперь и антисептического раствора), которые склонные к алкоголизму люди употребляли вместо водки, поскольку они в разы дешевле.

В консолидированный бюджет региона в 2022 году от «Гиппократа» поступило 10,179 млн руб. налоговых и неналоговых доходов.

Узнать позицию ре­гиональной власти в связи со вступлением в силу решения арбитражного суда об изъятии оборудования не удалось. В администрации губернатора «Ъ» ответили, что в «правительство региона по этому вопросу никто не обращался», добавив, что «в любом случае всем сторонам данного дела необходимо действовать по закону». В региональном минприроды комментировать ситуацию также отказались.

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный, который уже много лет ведет борьбу с производством «фанфуриков» от «Гиппократа», заметил, что «Если предприятие не хочет работать по закону, то оно работать не должно. А „Гиппократ“ не работает по закону уже несколько лет». Он полагает, что если производство спирта будет остановлено, то хотя бы постепенно будет решена экологическая проблема в Мулловке.

Сергей Титов, Ульяновск