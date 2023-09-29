В центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»

В Большой зале центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге открылась выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда». Экспозиция рассказывает об истории фотомонтажа XIX – XXI веков.

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Фотовыставка делится на два основных блока: вторая половина XIX – конец XX веков и XXI век, включая 2023 год. В первой части представлены работы Андрея Чежина, Бориса Смирнова, Евгения Халдея, Александра Житомирского, Эль Лисицкого, Бориса Орлова, Сергея Бугаева. Это фотоработы на темы политической ситуации в мире и достижений советского государства, изображения трагических исторических событий.

Вторая часть экспозиции включает произведения современных авторов, которые в своих работах сочетают общекультурные темы с техническими возможностями XXI века. Здесь представлены fashion-фотографии Ольги Турбелутс и произведения художественной группы ГрОМ, а также фотоработы, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта.

Выставка будет работать до 3 декабря.

Проект создан совместно с московским Центром визуальной культуры Bеton. «В нашем центре создается коллекция фотографий от первых работ 1842 года и до современных работ — зрелищных, красивых, большого формата. Это не только внешняя красота, но и концептуальный подход, содержание, темы»,— рассказал арт-директор Beton, куратор выставки Алексей Логинов. Он подчеркнул важность того, что выставка фотографий соседствует с живописными полотнами других залов центра «Эрмитаж-Урал». 30 сентября Алексей Логинов прочитает лекцию «Фотомонтаж: творческие возможности».

Центр визуальной культуры Bеton открылся в Москве в апреле 2022 года. Основное направление деятельности — изучение и пропаганда фотоискусства. Bеton проводит выездные выставки в музейных пространствах и галереях России и мира. Алексей Логинов подчеркнул, что центр занимается именно художественной фотографией, где зритель воспринимает мир, созданный фотографом.

Елена Медведева

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