В Адыгее спрогнозировали прирост ВРП на 16% до 2026 года

Прирост объема валового регионального продукта в Адыгее до 2026 года, по прогнозам, составит 16% к показателям 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным министерства экономического развития республики, в 2023 году ВРП Адыгеи в абсолютном выражении составляет 218,9 млрд руб. (102,5%).

«Экономика в 2022 году в стране развивалась лучше прогнозных ожиданий, благодаря мерам поддержки, оперативно принятым Правительством Российской Федерации, а также за счет адаптации бизнеса к новым вызовам»,— говорится в сообщении.

Макроэкономические показатели региона отреагировали на общую ситуацию по стране ростом промышленного производства, сельского хозяйства, розничных продаж и поступления инвестиций. По итогам I полугодия 2023 года объем отгрузки товаров собственного производства достиг 42,5 млрд руб. (103,9%). К концу года показатель, как ожидается, достигнет 90 млрд руб.

Анастасия Донскова

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