Глава B2C-группы «Ростелекома» назначен новым гендиректором Tele2

Старший вице-президент «Ростелекома» по работе с массовым сегментом Антон Годовиков назначен гендиректором принадлежащего компании мобильного оператора Tele2, сообщается на сайте «Ростелекома». Антон Телков, назначенный гендиректором Tele2 в марте этого года, покидает компанию. В пресс-службе Tele2 уточнили «Ъ», что он ушел по собственному желанию. Изменения руководства пока не отразились в ЕГРЮЛ, следует из выписки данных о ООО «Т2 Мобайл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В марте 2023 года одновременно с предыдущей сменой гендиректора Tele2 «Ростелеком» объявил о создании кластера B2C, объединяющего мобильного оператора с потребительским сегментом «Ростелекома» и онлайн-кинотеатром Wink. Антон Годовиков был назначен главой кластера B2C по совмещению с должностью старшего вице-президента. Теперь господин Годовиков будет совмещать три должности в структурах «Ростелекома».

Юрий Литвиненко