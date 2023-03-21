Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростелеком» сформировал кластер для потребительских сервисов

«Ростелеком» сформировал кластер потребительских сервисов (B2C), в который вошли офисы цифровых продуктов (видеонаблюдение и «Умный дом», «Ключ» и др.), вся группа компаний Tele2, единый маркетинг, видеосервис Wink, выделенный в отдельное юридическое лицо, компания МЦ МТТ (обслуживание абонентов «Ростелекома» и телемаркетинга), а также региональные B2C-активы, следует из письма президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. В нем отмечается, что объединенный кластер В2С — это почти 60% выручки группы. Также сообщается, что кластер возглавит старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также сменится гендиректор Tele2, следует из письма: должность вместо Андрея Патоки, который возглавил компанию в 2021 году, займет Алексей Телков. Ранее господин Телков был заместителем гендиректора по технической инфраструктуре и информационным технологиям компании. В Tele2 «Ъ» подтвердили, что принято решение о формировании единого кластера B2C и создании единой управленческой структуры кластера: «Его структура и модель межфункционального управления будет утверждена в течение ближайшего месяца».

В Tele2 добавили, что в соответствии с корпоративными процедурами генеральный директор Tele2 назначается решением Совета директоров Tele2: «Соответствующие решения не принимались». Источник, близкий к компании подтвердил, что эту должность должен занять Алексей Телков.

Вадим Красников, Юлия Тишина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...