«Ростелеком» сформировал кластер для потребительских сервисов

«Ростелеком» сформировал кластер потребительских сервисов (B2C), в который вошли офисы цифровых продуктов (видеонаблюдение и «Умный дом», «Ключ» и др.), вся группа компаний Tele2, единый маркетинг, видеосервис Wink, выделенный в отдельное юридическое лицо, компания МЦ МТТ (обслуживание абонентов «Ростелекома» и телемаркетинга), а также региональные B2C-активы, следует из письма президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. В нем отмечается, что объединенный кластер В2С — это почти 60% выручки группы. Также сообщается, что кластер возглавит старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Также сменится гендиректор Tele2, следует из письма: должность вместо Андрея Патоки, который возглавил компанию в 2021 году, займет Алексей Телков. Ранее господин Телков был заместителем гендиректора по технической инфраструктуре и информационным технологиям компании. В Tele2 «Ъ» подтвердили, что принято решение о формировании единого кластера B2C и создании единой управленческой структуры кластера: «Его структура и модель межфункционального управления будет утверждена в течение ближайшего месяца».

В Tele2 добавили, что в соответствии с корпоративными процедурами генеральный директор Tele2 назначается решением Совета директоров Tele2: «Соответствующие решения не принимались». Источник, близкий к компании подтвердил, что эту должность должен занять Алексей Телков.

Вадим Красников, Юлия Тишина