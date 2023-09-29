Песков: судьба российских миротворцев будет обсуждаться с Азербайджаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе будет предметом обсуждений с Азербайджаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ходе пресс-колла журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать указ президента Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвела Шахраманян о прекращении существования государства до 1 января 2024 года. В частности, пресс-секретарю задали вопрос о дальнейшем пребывании в Карабахе российских миротворцев.

«Пока вряд ли вам кто-то ответит на этот вопрос, поскольку сейчас речь идет о миссии, которая находится на территории Азербайджана, это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной»,— сказал господин Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли ставить точку в конфликте между Азербайджаном и Арменией и насколько актуален мирный договор между ними, Дмитрий Песков сказал: «Этот вопрос, безусловно, актуален. Есть, конечно же, планы развития транспортных коммуникаций и логистики в регионе. Это чрезвычайно важно и для Азербайджана, Армении и России. И мы надеемся, что эта работа будет продолжена».

Указ о прекращении существования НКР Самвел Шахраманян подписал 28 сентября. Решению предшествовала «антитеррористическая операция» Азербайджана, в ходе которой погибли и пострадали сотни человек с обеих сторон. После начала операции началась массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению. Территорию республики, по последним данным, покинули почти 85 тыс. человек, что составляет около 70% населения.

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