В Армению прибыли свыше 70 тыс. жителей Нагорного Карабаха

По состоянию на 14:00 по местному времени 28 сентября в Армению прибыли 70,5 тыс. человек из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на брифинге, передает Sputnik Armenia.

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По словам пресс-секретаря, 50 866 человек из общего числа прибывших уже зарегистрированы. В ближайшее время в Степанакерт отправится 35 автобусов, чтобы вывезти армян, у которых нет личных транспортных средств.

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян уточнил, что на территории областей страны разместили 13 922 человека. Власти создали базу данных, которая учитывает условия содержания беженцев и их нужды.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживали около 120 тыс. армян. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий погибли не менее 200 человек, ранены 400.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Лусине Баласян