Строительство площадки ОЭЗ на месте завода Toyota оценили в 15,4 млрд рублей

Строительство инфраструктуры четвертой площадки Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» на неиспользуемой территории бывшего завода Toyota в Шушарах начнется в 2025 году. Объем инвестиций в развитие площадки составит 15,4 млрд рублей, рассказала ТАСС генеральный директор АО «ОЭЗ “Санкт-Петербург”» Тамара Рондалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО "ОЭЗ" Тамара Рондалева

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор АО "ОЭЗ" Тамара Рондалева

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Предполагается, что строительство займет три года и закончится в 2028 году. Площадь примыкающего к заводу Toyota земельного участка в промзоне «Шушары», который станет частью ОЭЗ, составит 127 га. За 2024 год руководство ОЭЗ планирует закончить разработку проектной и рабочей документации, провести экспертизу проектной документации на внутреннюю инженерную инфраструктуру и объекты таможенной инфраструктуры. Ожидается, что Минэкономразвития одобрит расширение ОЭЗ и подпишет соответствующее соглашение до конца 2023 года.

По словам госпожи Рондалевой, на четвертой площадке ОЭЗ смогут разместиться до 40 компаний-резидентов. По предварительным оценкам, за 10 лет благодаря ее строительству будет создано 5300 рабочих мест, сумма осуществленных инвестиций составит более 57 млрд руб., выручка резидентов превысит 100 млрд руб. Более 23 млрд руб. за этот срок получит бюджет в виде налогов.

Ранее председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил, что неиспользуемую часть территории бывшего завода Toyota в Петербурге планируется включить в состав ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Бывший завод Toyota занимает территорию площадью 224 га. В сентябре 2022 года Toyota сообщила о прекращении производства на заводе в Петербурге и уходе из России. В марте 2023 года собственником завода стало ФГУП «НАМИ» в лице дочерней компании «Шушары-Авто». Управляющая компания «Шушары-Авто», АО «Обуховский завод», планирует выпускать на автозаводе грузовики БАЗ-S36A11, городские микрокары L-Type и электромобили E-Neva.