Шахматистка Костенюк объяснила отказ выступать за Россию

Шахматистка Александра Костенюк, сменившая российское спортивное гражданство на швейцарское, заявила, что не хочет, чтобы Россия использовала ее спортивные успехи. По словам спортсменки, она отказалась выступать за Россию из-за несогласия с действиями руководства страны.

«Мне кажется порой, что мое решение играть под швейцарским флагом — это своего рода протест, но это и бегство. Я просто не выдержала, не смогла этот ужас перенести, не смогла чувствовать себя частью этого. И сказала: все, без меня»,— сообщила она в интервью на Youtube-канале блогера Вити Кравченко. Шахматистка отметила, что приняла решение больше не выступать под российским флагом на фоне военной операции на Украине.

По словам Александры Костенюк, жить в России в ближайшее время она не собирается, но в будущем надеется вернуться в страну. «Я не предатель, потому что я очень люблю Россию, и я желаю России всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы какое-то время спустя можно было спокойно ехать на родину, не боясь каких-то непонятных дел и патриотов, которые напишут донос»,— добавила спортсменка.

О намерении прекратить выступления под российским флагом и получить швейцарское спортивное гражданство Александра Костенюк заявила в марте нынешнего года. Спортсменка получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был гражданин Швейцарии, от российского паспорта Александра Костенюк при этом не отказывалась. В настоящее время шахматистка уже участвует в турнирах под швейцарским флагом.

Александра Костенюк является 12-кратной чемпионкой мира по шахматам, двукратной чемпионкой России, чемпионкой Европы, трехкратной победительницей Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды РФ. Шахматистка является обладательницей звания гроссмейстера среди мужчин. Кроме того, она дважды выигрывала чемпионат Швейцарии по шахматам. В 2022 году Александру Костенюк признали лучшей шахматисткой мира по версии ФИДЕ.

Александр Кислов