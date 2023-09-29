Алтайский губернатор переназначил руководителей краевого правительства

Губернатор Виктор Томенко произвел кадровые назначения в правительстве Алтайского края, которое он возглавляет. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Заместителем председателя правительства Алтайского края — руководителем администрации губернатора и правительства Алтайского края продолжит работать Виталий Владимирович Снесарь»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, заместителями председателя стали Александр Лукьянов, Денис Губин, Иван Кибардин и Игорь Степаненко. Все они до утверждения в должности работали в статусе временно исполняющих обязанности.

Формирование правительства Алтайского края проходит после вступления господина Томенко в должность губернатора. Он выиграл выборы, состоявшиеся 8-10 сентября 2023 года, набрав 76,16% голосов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 29 сентября законодательное собрание Красноярского края согласовало кандидатуры на руководящие посты в правительство региона.

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Валерий Лавский