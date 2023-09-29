Гремячинский тепловой оператор не смог оспорить в суде нормативы коммунальной услуги по отоплению

Пермский краевой суд отказал гремячинскому тепловому оператору «Теплоэнерго-Комфорт» в удовлетворении исковых требований об отмене нормативов коммунальной услуги по отоплению. Как отмечают в пресс-службе краевого минЖКЖ, речь идет о нормативах услуги по отоплению в 13 климатическом районе Прикамья – Губахинском, Чердынском, Красновишерском, Александровском округах и Кизеле. Суд поддержал позицию минтарифного регулирования и энергетики Пермского края о том, что действующие нормативы утверждены в экономически обоснованном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве сообщили, что нормативы были рассчитаны по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, утвержденным постановлением правительства РФ.

Как указано в сервисе kartoteka.ru, ООО «Теплоэнерго-Комфорт» зарегистрировано в 2008 году в Гремячинске. Компания занимается производством пара и горячей воды котельными. Общество Георгием Кожевниковым (40%), Георгием Погореловым (30%) и Анатолием Шмаковым (30%). Руководит компанией господин Кожевников.