В Казани за 400 млн рублей выставили на продажу дом Свешникова XIX века
В Казани в центре города продается дом Свешникова XIX века, являющийся объектом культурного наследия. Цена составляет 400 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Фото: Сайт Avito
Сам дом находится на улице Наджми, 10. Площадь объекта составляет 1,5 тыс. кв. м. На первом этаже находятся коммерческие помещения с отдельным входом. На втором и третьем этажах расположены жилые квартиры. По словам автора объявления, у здания — предчистовая отделка, новые коммуникации и собственная парковка.
«Здание в настоящий момент находится на реконструкции. Все капитальные работы будут завершены до начала отопительного сезона 2023. Финальная отделка фасада здания намечена на 2024 г.»,— уточняет автор.