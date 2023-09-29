В Казани за 400 млн рублей выставили на продажу дом Свешникова XIX века

В Казани в центре города продается дом Свешникова XIX века, являющийся объектом культурного наследия. Цена составляет 400 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Avito Фото: Сайт Avito

Сам дом находится на улице Наджми, 10. Площадь объекта составляет 1,5 тыс. кв. м. На первом этаже находятся коммерческие помещения с отдельным входом. На втором и третьем этажах расположены жилые квартиры. По словам автора объявления, у здания — предчистовая отделка, новые коммуникации и собственная парковка.

«Здание в настоящий момент находится на реконструкции. Все капитальные работы будут завершены до начала отопительного сезона 2023. Финальная отделка фасада здания намечена на 2024 г.»,— уточняет автор.

"Ъ-Казань"