В красноярском заксобрании предложили убрать «клетки» из судебных залов

Председатель комитета законодательного собрания Красноярского края по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов («Единая Россия») выступил с инициативой ликвидировать решетки для обвиняемых в залах судов. Предложение прозвучало в ходе сессии регионального парламента, которая проходит 29 сентября.

«Человек еще не осужден, и при этом находится в зале суда в „клетке“. Все, кто бывал на заседаниях суда, видели эти условия — они никак не соответствуют правонарушениям, которые рассматриваются мировыми судьями»,— заявил господин Зырянов при обсуждении вопросов о назначении мировых судей.

По его данным, обеспечение безопасности в залах судов после демонтажа «клеток» обойдется казне не более чем в 15 млн руб. Депутат предложил включить эти расходы в бюджет.

В случае реализации этой инициативы Красноярский край станет первым регионом России без решеток для обвиняемых в судах. Присутствующий на сессии председатель краевого суда Николай Фуга эту инициативу поддержал.

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Валерий Лавский