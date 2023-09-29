Из свежей почты

Алеша Магазинов, 10 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 127 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 90 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 24 тыс. руб.

Алеша с первых месяцев жизни отставал в развитии, переворачиваться и садиться научился поздно, мышцы ног и рук были скованны. В год ему диагностировали ДЦП. После курса лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ), который помог оплатить Русфонд, сын стал подвижнее, смог стоять у опоры и ходить с поддержкой. А в шесть лет у него начались приступы эпилепсии. Врачи подобрали лекарства, и приступы ушли. Лечение нужно продолжать, и я опять прошу вашей помощи. Анна Магазинова, Вологодская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчик нуждается в госпитализации для обследования, коррекции противосудорожной терапии и проведения курса реабилитации».

Камиль Хайруллин, 4 месяца, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 155 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бира» соберут 17 тыс. руб.

Когда Камилю был месяц, нас насторожила странная форма его головы — вытянутая к затылку. Сына осмотрел нейрохирург и сказал, что деформация черепа возникла из-за преждевременного сращения костей. Эта патология не даст мозгу нормально расти и развиваться, поможет только операция. Камиля прооперировали в московской клинике по госквоте. Теперь ему нужно носить ортопедические шлемы, которые будут поддерживать правильную форму черепа. Изготовление шлемов платное, а у нас таких денег нет. Наталья Хайруллина, Еврейская АО

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ребенку необходима коррекция черепа при помощи краниальных ортезов (шлемов). В результате его голова примет анатомически правильную форму, и он будет нормально расти и развиваться».

Андрей Грызлов, 10 лет, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 131 585 руб.

Внимание! Цена лечения 277 585 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 26 тыс. руб.

У Андрюши врожденная двусторонняя косолапость и ослабленные мышцы ног. В три недели начали лечение, стопы выпрямились, но ходить сын не мог из-за слабости. После реабилитации Андрюша смог стоять у опоры, а в три года сделал первые шаги. Со временем правая стопа стала вновь подворачиваться, сыну больно ходить, наступает на ребро стопы, натер ее до крови. Мы обратились в ярославскую клинику к опытному хирургу — доктору Вавилову. Он берется сделать Андрюше операцию, но оплатить ее я не в силах. Владимир Грызлов, Челябинская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мальчику требуется хирургическая реконструкция правой стопы с фиксацией спицами и винтами. В результате он сможет нормально ходить».

Мансур Медаев, 11 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор неродственного донора из-за рубежа. 140 504 руб.

Внимание! Цена подбора донора 286 504 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вайнах» соберут 26 тыс. руб.

В середине августа прошлого года у Мансура заболела спина, поднялась температура, раздулся живот. Анализ крови выявил онкоклетки. Сына срочно направили на лечение в Москву, взяли пункцию костного мозга, и оказалось, что у Мансура рак крови! Ему начали химиотерапию, но лейкоз не отступал. Врачи сказали, что для спасения сына нужна пересадка костного мозга. Подходящего донора в России не нашлось, искать донора приходится за границей, но государство этот поиск не оплачивает. Прошу, помогите! Лом-Али Медаев, Чеченская Республика

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, Мансуру по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Организацией подбора донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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