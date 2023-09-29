7,3 процента составил рост выпуска базовых отраслей экономики РФ в августе по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщил Росстат. Пик роста показателя пришелся на июнь этого года, после которого годовые темпы увеличения начали и продолжают снижаться, главным образом — в силу высокой базы 2022 года, прежде всего — в промышленности. Сейчас основной положительный вклад в динамику выпуска базовых отраслей вносят оптовая и розничная торговля. Эксперты отмечают, что на фоне того, что «V-образное» восстановление экономики РФ завершилось, удержать ее от спада позволит появление новых стимулов к производству, которых пока не видно.