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Коммерсантъ FM
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Игры поддержат ваучерами

МТС-банк запустит сервис для оплаты зарубежного цифрового контента

Российские банки продолжают попытки заработать на интересе россиян к покупке контента на зарубежных площадках. Так, МТС-банк намерен запустить услугу по продаже ваучеров для пополнения виртуальных кошельков в зарубежных стриминговых и игровых сервисах. Услуга не уникальна — цифровые подарочные карты на пополнение аккаунтов уже продают дистрибуторы электроники и торговые площадки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

МТС-банк запускает сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках, которые прекратили принимать платежи из РФ. Речь идет о таких сервисах, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и т. д., рассказал “Ъ” источник, близкий к банку.

По его словам, сервис будет работать так: пользователь в мобильном приложении банка покупает «ваучер» на пополнение суммы в одном из сервисов, например, на $10. Затем ему на электронную почту поступает код, который вводится в самом сервисе, а также инструкция по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией. После этого пользователь вводит на сайте сервиса полученный код и пополняет виртуальный кошелек. В МТС-банке подтвердили разработку проекта, уточнив, что официальный запуск планируется в первой половине октября.

После начала военных действий на Украине ряд зарубежных сервисов заблокировал возможность россиянам оплачивать подписки на них, а также совершать покупки внутри таких площадок: цифровые магазины видеоигр, принадлежащие Sony (PlayStation Store), Microsoft (Xbox Games Store), Valve (магазин Steam), стриминговые сервисы, например, Spotify и т. д.

Ситуация привела к появлению целого рынка по продаже цифровых кодов на видеоигры и другой контент. Такие услуги предлагают, например, «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие площадки. Продажей услуг по регистрации аккаунтов в цифровых игровых магазинах в нероссийских регионах занимаются и частные лица, чаще всего через классифайды и социальные сети. «Сложности с оплатой в зарубежных сервисах привели к значительному перераспределению рынка: спрос на покупку платного контента в целом не изменился, пользователи начали искать платформы для простого совершения платежей»,— объясняют в Astrum.

МТС-банк — не первая финансовая организация, которая пытается заработать на интересе россиян к зарубежному контенту. В июле Тинькофф-банк в своем приложении запустил сервис, позволяющий напрямую пополнять виртуальный кошелек Steam с комиссией 8–9%. Но уже через несколько дней, как обратили внимание пользователи «Хабр», сервис оказался недоступен. В банке на запрос “Ъ” не ответили.

Собеседник “Ъ” на рынке поясняет, что обычно у его участников есть партнеры в СНГ или дружественных странах, имеющие возможность официально покупать коды на пополнение виртуальных кошельков у зарубежных площадок. Они зарабатывают на комиссиях за каждый код.

Источник “Ъ” на рынке разработки и дистрибуции видеоигр отмечает, что единственная разница между покупкой кода на одной из площадок и тем, что предлагает МТС-банк, в более официальном статусе покупки у последнего. Собеседник полагает, что банк хочет перетянуть на себя часть «пусть во многом серого, но уже сформированного рынка».

В Astrum не считают перспективы этого рынка радужными, полагая, что «основное для пользователей — это простота и удобство сервисов», и поэтому большая часть игроков предпочтет покупки в российских сторах, например, VK Play и Rustore. Однако собеседник “Ъ” в крупном разработчике игр не соглашается с этим: «Российские цифровые магазины и мобильных, и компьютерных игр практически не содержат контента. Там сейчас не на что тратить деньги».

По мнению гендиректора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ, куда входят VK, Astrum, United Games и др.) Александра Михеева, возможность приобретать россиянам игры в иностранных цифровых магазинах снижает популярность пиратства, что «позитивно повлияет на игровую индустрию».

Тимофей Корнев, Никита Королев

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