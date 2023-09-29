Канцбезопасность

Розничная сеть «Комус» выходит на рынок кибербезопасности, предлагая корпоративным клиентам решения для защиты данных и их интеграцию в информсистемы заказчиков. Партнером ритейлера выступает «Информзащита», которой сотрудничество даст доступ к клиентской базе «Комуса». Эксперты считают проект перспективным, но предупреждают, что ИБ-решения требуют индивидуального подхода, что по итогу может увеличить их стоимость для клиента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Комус», крупный игрок на российском рынке канцелярских и офисных товаров, а также производитель бумажной продукции, планирует начать поставлять решения для кибербезопасности. Реализовать проект сеть намерена в партнерстве с интегратором профильных решений «Информзащита», рассказали “Ъ” в компаниях.

В «Информзащите» объяснили, что так интегратор получит доступ к обширной клиентской базе партнера и новые каналы продаж. «Комус» как розничная сеть — дополнительную услугу для клиентов: установку и интеграцию популярных решений для защиты данных, аттестацию клиента по госстандартам защищенности, а не просто продажу коробочных решений. Условия сотрудничества компании не раскрывают.

ООО «Комус» — российская торговая компания, владеющая одноименной розничной сетью по продаже товаров для офисов: канцтоваров, бумаги, упаковки и др. Первый филиал был открыт еще в 1995 году. Сейчас, по собственным данным, сеть состоит из 105 розничных магазинов в 84 городах РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», она на 96% принадлежит основателю Сергею Бобрикову через ООО ТПГК, еще 4% ООО у Геннадия Ломасова. Forbes в 2019 году оценивал состояние господина Бобрикова в $800 млн. Выручка «Комуса» по итогам 2022 года составила 96,2 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд.

Научно-инженерное предприятие «Информзащита» основано в 1995 году и является интегратором решений для кибербезопасности. На 90% принадлежит Филиппу Генсу, второй совладелец скрыт в «СПАРК-Интерфакс». Выручка по итогам 2022 года составила 4,6 млрд руб. при чистой прибыли 243 млн руб. Среди услуг компании — аудит защищенности информсистем, защита от утечек данных, защита каналов связи, поставка ИБ-решений сторонних вендоров, а также построение корпоративных ситуационных центров информационной безопасности (SOC).

По прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд руб. По итогам 2022 года рынок в целом (продукты и услуги) в России увеличился на 4%, до 193,3 млрд руб., доля услуг, например организации защиты в компании, составила 26% всего объема рынка, а средств защиты информации — 74% (см. “Ъ” от 31 июля).

«Альянс корпоративного реселлера бизнес-продуктов и интегратора в области информационной безопасности — интересный эксперимент, за которым будет наблюдать вся отрасль»,— говорит заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов. Плюсы такого партнерства, по его словам, понятны: продажа решений по рамочным корпоративным соглашениям без долгой тендерной процедуры, широкий охват потенциальных клиентов.

Однако, подчеркивает господин Хайретдинов, есть и минусы: корпоративные продукты в области кибербезопасности не подходят для продажи через «универсального поставщика», то есть по модели маркетплейса, а «коробочных» решений на рынке почти нет. «Высока доля добавленной стоимости при развертывании, настройке и поддержке продуктов»,— предупреждает эксперт.

Желание компании расширить линейку и выйти на новые рынки — хорошая инициатива, считает директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Валентин Крохин. Но это было бы выгодно только в том случае, если бы речь шла о Saas-решениях (software as a service, софт как услуга) или «коробочных» продуктах, например антивирусах. Однако у «Информзащиты», уточняет он, таких продуктов нет: «Продавать, например, SOC без возможности поддержки выглядит сомнительной идеей».

Татьяна Исакова