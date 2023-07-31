Кибербезопасность уложили в пятилетку

Объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год и к 2027 году составит 559 млрд руб., полагают в Центре стратегических разработок (ЦСР). Пока, несмотря на уход западных вендоров и импортозамещение, доля иностранных решений остается существенной: 30% по итогам 2022 года. По мнению ЦСР, она упадет до 5–8%, которые займут игроки из дружественных стран, в основном КНР. Участники рынка дают более консервативные оценки роста рынка, на 15–17% в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с прогнозом развития российского рынка кибербезопасности на 2023–2027 годы, подготовленным ЦСР и представленным на форуме Россия—Африка в Санкт-Петербурге 28 июля. Из него следует, что объем рынка решений и услуг ИБ в России к 2027 году составит 559 млрд руб. при росте в среднем в год на 24%. В 2022 году рынок в целом (продукты и услуги) в РФ увеличился только на 4%, до 193,3 млрд руб. (мировой рынок кибербезопасности вырос на 11%). При этом соотношение поставок средств защиты и услуг в 2022 году существенно не изменилось. Доля услуг составила 26% (27% по итогам 2021 года) всего объема рынка, а средств защиты информации — 74% (73% по итогам 2021 года).

Положение российских поставщиков в 2022 году ожидаемо усилилось, они заняли 70% рынка (в 2021 году — 61%). По мнению аналитиков ЦСР, присутствие на рынке иностранных решений, несмотря на уход большинства западных поставщиков, будет поддерживаться «экспансией компаний из дружественных стран, особенно Китая». С учетом этого доля зарубежных вендоров к 2027 году может составить 5–8%. Весной участники рынка IT-интеграции также отмечали рост спроса на китайские решения для кибербезопасности (см. “Ъ” от 6 апреля).

Доля зарубежных поставщиков сохраняется высокой в отдельных отраслях, в частности, в металлургии, электроэнергетике, транспорте и логистике, отмечает руководитель аналитического агентства «Холдинга Т1» Анастасия Рыжкова: «Мы связываем это с более ранним началом внедрения».

Лидерами рынка средств защиты по выручке, по оценке ЦСР, выступают «Лаборатория Касперского» (16,0%; 13% годом ранее) и Positive Technologies (12,4% против 9%), 4,8% — у израильской Check Point (против 7%), 4,3% у BI.ZONE. На продукцию американских Cisco и Fortinet приходится по 4,1% рынка, 3,3% — у «ИнфоТеКС», 2,8% — у американской IBM. На рынке услуг кибербезопасности лидирует «РТК-Солар».

В разных сегментах рынка наблюдаются разные тенденции. Так, решения в области сетевой безопасности потеряли 4,7% продаж, составив 58 млрд руб. Направление средств защиты данных потеряло сразу 40,5%, составив 12 млрд руб. В то же время продажи решений для защиты рабочих мест выросли на 46%, до 27 млрд руб., а продуктов для защиты инфраструктуры — на 29,4%, до 22 млрд руб.

В сетевой безопасности традиционно большую долю занимали аппаратные решения, их сложнее заменить и на их интеграцию требуется больше времени, отмечают в «Лаборатории Касперского». В целом отличие трендов связано со стремлением компаний сократить нагрузку на свои ресурсы, добавляют в компании: заказчики выбирали решения, которые требовали меньше затрат на аппаратные средства, а также позволяли существенно не увеличивать штат сотрудников по кибербезопасности. «Мы видим рост затрат на ИБ, но не более 15–17% в год»,— уточняет директор по продуктовому развитию «РТК-Солар» Валентин Крохин.

Директор портфеля продуктов по кибербезопасности НОТА Игорь Душа считает, что на фоне этих тенденций в ближайшее время рынок ждет укрупнение: «Существующие сильные игроки уже несколько лет активно расширяют продуктовую линейку, вытесняя мелкие компании. Появится и новый бизнес, который сосредоточится на стремлении занять долю на быстрорастущем рынке, но он будет представлять большие IT-холдинги».

Татьяна Исакова