Правительство закрыло портовые приграничные базисы для вывоза топлива

Вице-премьер России Александр Новак провел внеочередное совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний и представителями органов власти по внутреннему рынку нефтепродуктов. Правительство решило закрыть портовые приграничные базисы для вывоза бензина и дизельного топлива, а хранящееся в цистернах топливо отправить на внутренний рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Федеральные таможенная и налоговая службы буду следить за выполнением запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, говорится в пресс-релизе по итогам совещания. Для борьбы с серым экспортом правительство введет меры административного и экономического характера.

Что касается участников рынка, то от них Александр Новак потребовал срочно снизить цены на топливо на АЗС и привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

Если этого не произойдет, то, по словам господина Новака, правительстве введет жесткие регуляторные меры по аналогии с теми, которые действуют на рынке удобрений.

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений»,— сказал господин Новак. Идею ввести квоты на экспорт топлива по аналогии с рынком удобрений высказал президент Владимир Путин на совещании правительства 27 сентября.

Пока ситуация не стабилизируется совещания членов правительства с представителями отрасли будут проводиться не реже двух раз в неделю.