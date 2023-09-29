Куратором региональной политики в воронежском правительстве может стать Дмитрий Маслов

Пост внутриполитического вице-губернатора в правительстве Воронежской области может занять глава пригородного Новоусманского района Дмитрий Маслов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили источники в региональной власти, отметив, что «кандидатура прошла проверку в администрации президента».

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Сам господин Маслов в беседе с «Ъ-Черноземье» заявил, что «инсайды предпочитает не комментировать», уточнив при этом, что «по поручению губернатора готов перейти на другой участок работы, если имеющийся опыт окажется там полезным».

В новой структуре правительства Воронежской области (изменения уже прошли первое чтение в облдуме) предполагаются должности первого и «обычного» вице-губернатора, а также одного первого и нескольких «рядовых» зампредов правительства.

Дмитрий Маслов родился в 1980 году в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «прикладная математика», а в 2011-м — по специальности «юриспруденция». С 2003 по 2008 год служил в УФСБ по региону. С 2008 по 2011 годы работал в контрольном управлении мэрии Воронежа. С 2011-го — в правительстве области. Сначала был начальником отдела в контрольном управлении — курировал ЖКХ и строительство, а также весь производственно-экономический блок. В 2015 году стал замруководителя областного департамента предпринимательства и торговли. С декабря 2017-го возглавляет администрацию Новоусманского района. Женат, воспитывает четверых сыновей.

В начале августа стало известно, что курирующий внутреннюю политику воронежский вице-губернатор Сергей Соколов переходит в руководство Общероссийского народного фронта. Там он занял должность заместителя главы исполкома ОНФ по аналитике и работе с госорганами.

Владимир Зоркий