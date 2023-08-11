Воронежский вице-губернатор Сергей Соколов переходит в руководство ОНФ

Курирующий внутреннюю политику воронежский вице-губернатор Сергей Соколов переходит в руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил сам господин Соколов. Он займет должность заместителя главы исполкома ОНФ по аналитике и работе с госорганами. На нынешнем посту он намерен закончить работу в 20-х числах августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Соколов предпочел подробно не комментировать свое назначение, сославшись на нахождение в дороге. «Совершенно точно скажу, что для меня это интересный вызов и я намерен оправдать ожидания новых коллег. Не собираюсь оставлять без внимания Воронежскую область, сохраняю рабочие отношения с губернатором Александром Гусевым»,— заверил он «Ъ-Черноземье».

Сергею Соколову 44 года. Он уроженец Воронежа. В 2001 году окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета, в 2003-м — Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России. С 2003 по 2009 год работал в региональном управлении ФСБ. В 2009–2012 годах — замруководителя управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области. С апреля по декабрь 2012-го — заместитель руководителя управления региональной политики, в декабре 2012-го назначен руководителем управления (в 2017-2018 годах совмещал эту должность с обязанностями замруководителя аппарата губернатора и правительства). С конца 2018 года — заместитель губернатора, курирующий, в том числе, и взаимодействие со СМИ.

Собеседник «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области пояснил, что Сергей Соколов принял решение об увольнении до конца избирательной кампании Александра Гусева «с учетом особенностей нынешнего года». «Изучение электоральных предпочтений показывает отсутствие рисков для основного кандидата. Самим Александром Викторовичем ситуация совершенно контролируема. Поэтому решение Сергея Анатольевича все только поддержали. Лишних помощников у региона на федеральном уровне быть не может»,— пояснил один из источников «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте