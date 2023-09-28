«Ключевые системы и компоненты» купили российский бизнес Knorr-Bremse

Группа компаний «Ключевые системы и компоненты» (ГК КСК) купила российские активы международного холдинга Knorr-Bremse, который занимается производством тормозных систем для рельсового и грузового транспорта, сообщили «Ъ» в компании.

В сделку вошли ООО «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» (Москва) и ООО «Кнорр-Бремзе 1520» (Ленинградская область). Завод в Ленинградской области станет ключевым производственным активом в дивизионе «Тормозное оборудование». Сумма сделки не разглашается.

В компании отметили, что приобретение позволит усилить предприятие в части формирования и развития полного цикла компетенций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию тормозного оборудования для городского рельсового транспорта, в первую очередь метро, и магистрального железнодорожного подвижного состава.

ГК КСК основана в ноябре 2017 года. Группа компаний объединяет более 30 предприятий, которые производят оборудование для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах страны. Крупнейший заказчик ГК — АО «Трансмашхолдинг», на долю которого приходится около 85% выпускаемых компанией компонентов.

Завод «Кнорр-Бремзе» в Ленинградской области специализируется на производстве современного тормозного оборудования для рельсового транспорта и его обслуживании. Завод является дочерним предприятием немецкого производителя тормозных систем для всех видов рельсового транспорта Knorr-Bremse, который имеет производственные мощности в 30 странах мира.

В 2014 году Knorr-Bremse учредила в России дочернее предприятие «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ», а также СП «Кнорр-Бремзе 1520» в пропорции 60% на 40% с ОАО «Федеральная грузовая компания» (ФГК). Позднее 40%, принадлежавшие ФГК, перешли в «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ».

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург