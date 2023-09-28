В результате стрельбы в Роттердаме погибли два человека

Полиция Роттердама сообщила о задержании 32-летнего мужчины, который устроил стрельбу в квартире, а затем в местной больнице. По предварительным данным, в результате погибли два человека.

Как передает Algemeen Dagblad, мужчина начал стрельбу в доме на улице Heiman Dullaertplein. Погибла 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь ранена. После стрелок поджег дом и направился к медицинскому центру Erasmus, где начал стрельбу в студенческой аудитории. В результате был ранен 46-летний преподаватель, он умер в больнице.

Здание медицинского центра штурмовало специальное подразделение голландской полиции. Стрелка задержали при выходе из здания с пистолетом в руке, на нем был бронежилет.

Как уточнили в прокуратуре, в 2021 году он привлекался к ответственности за жестокое обращение с животными. По данным полиции, задержанный был студентом Роттердамского университета Эразма. Мотивы преступления выясняются.

Лусине Баласян