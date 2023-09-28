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Коммерсантъ FM
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Правительство Германии выкупит крупнейшую в стране энергосеть за €20 млрд

Правительство Германии близко к подписанию соглашения с нидерландским оператором энергосетей Tennet Holding о выкупе у него всего германского бизнеса, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Сумма сделки должна составить порядка €20 млрд.

Энергосистему Германии контролируют четыре компании, и Tennet принадлежит крупнейшая сеть в стране. Сети, принадлежащие оператору, пересекают всю Германию — от границы с Данией на севере до Альп на юге.

По данным источников агентства, стороны стремятся заключить соглашение как можно скорее, чтобы парламент Нидерландов успел одобрить его до начала каникул в конце октября и до всеобщих выборов в стране, которые намечены на 22 ноября.

В Tennet подтвердили факт переговоров, но не стали приводить детали переговорного процесса. В правительствах двух стран эту информацию комментировать отказались.

Власти Германии стремятся взять под контроль энергосети, чтобы самостоятельно отвечать за энергетическую безопасность и достижение цели по выходу на нулевой уровень выбросов в атмосферу, для чего потребуются реструктуризация и модернизация всей энергетической инфраструктуры страны.

Кирилл Сарханянц

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