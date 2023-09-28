Кадыров: Путин поддержал предложение о строительстве мечети в Южном Бутово

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин поддержал его предложение о строительстве новой мечети в московском районе Южное Бутово. Об этом господин Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Рамзан Кадыров во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Рамзан Кадыров во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово. Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта для верующих и отметил, что вопрос строительства мечети стоило поднять еще раньше»,— сообщил он.

По словам Рамзана Кадырова, в Москве проживает около 3 млн мусульман и «нередко в праздничные дни из-за нехватки мечетей верующие вынуждены молиться на улице». Располагаться новая мечеть, добавил глава республики, будет на улице, названной «в честь незабвенного лидера чеченского народа» Ахмата-Хаджи Кадырова, на юго-западе города.

«Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок и безгранично благодарен за все, что он делает для укрепления и развития нашего многонационального государства»,— добавил глава Чечни.

Глава Чечни уточнил, что обсуждение вопроса о строительстве мечети осталось «за кадрами встречи» с российским президентом — эта часть разговора не попала ни в телеэфир, ни в расшифровку беседы на сайте Кремля. Ранее о строительстве мечети в районе Южное Бутово никаких сообщений не было, информации об этом нет и среди официальных документов. Власти Москвы сообщение Рамзана Кадырова пока не комментировали.

В начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что место строительства новой мечети возле Святого озера перенесли на новый участок. По словам мэра, сократили и ее площадь: 2,5 тыс. кв. м вместо 40 тыс. кв. м. С марта в Косино-Ухтомском районе Москвы проходили протесты против строительства мечети. Рамзан Кадыров тогда заявил, что несогласные с ее возведением действовали в интересах западных спецслужб. Позже глава Чечни поблагодарил Сергея Собянина за решение изменить место строительства.

Петр Бузлаев