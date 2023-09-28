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Коммерсантъ FM
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Апелляция утвердила пожизненный приговор Арашуковым

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор о пожизненном заключении в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В декабре 2022 года им вынесли приговор по делу об организации двух убийств и хищении газа на 4,4 млрд руб. Суд также взыскал с осужденных 12 млн руб. в пользу родственников убитых.

Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков во время заседания суда

Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экс-сенатор Рауф Арашуков отбывает наказание за участие в преступном сообществе, организацию двух убийств (ст. 105 УК РФ), а также за давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Его отец Рауль Арашуков обвинен по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суд признал доказанным, что отец и сын причастны к убийству лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году. По данным следствия, убитые пытались разоблачить махинации Арашуковых. Фигурантами дела также стали силовики, которые, как считает следствие, покрывали незаконную деятельность преступников.

По версии Следственного комитета РФ, Арашуковы с 2010 по 2019 год, создав преступное сообщество, похитили у различных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,4 млрд руб. и совершили растрату 266,7 млн руб., выделенных компании «Газпром газораспределение Ставрополь».

Подробнее — в материале «Ъ» «Гособвинение не пожалело сроков для Арашуковых».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Действующие лица по делу сенатора Арашукова

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&lt;strong>Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

&lt;strong>Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»&lt;/strong>&lt;br> Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах&lt;/strong>&lt;br> Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

&lt;strong>Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках&lt;/strong>&lt;br> Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

&lt;strong> Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков&lt;/strong>&lt;br>Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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Рауф Арашуков, сенатор от Карачаево-Черкесии
Признан виновным в участии в преступном сообществе для хищения природного газа ПАО «Газпром», организации заказных убийств активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника экс-главы КЧР Фраля Шебзухова, а также давлении на свидетеля. 30 января 2019 года был задержан после лишения неприкосновенности. Судом назначено пожизненное наказание. Не признает вину, считает дело «политическим заказом»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз»
Признан виновным по делу об участии в преступном сообществе, хищения природного газа на на 30 млрд руб., а также давлении на свидетеля. Судом было назначено пожизненное наказание, вину не признал

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
Был задержан в январе 2019 года по подозрению в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ). На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам «пришел к следователю»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Николай Романов, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах
Признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Обвинение требует пять лет колонии общего режима

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алан Кятов, директор АО «Ессентукигоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках
Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч.4 ст.159 УК РФ, ст.210 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Бывший директор АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков
Был задержан в августе 2019 года в рамках дела Арашуковых. Признал вину в растрате, весной 2021 года был переведен из СИЗО под домашний арест

Фото: Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

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