Апелляция утвердила пожизненный приговор Арашуковым

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор о пожизненном заключении в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В декабре 2022 года им вынесли приговор по делу об организации двух убийств и хищении газа на 4,4 млрд руб. Суд также взыскал с осужденных 12 млн руб. в пользу родственников убитых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рауль Арашуков (слева) и Рауф Арашуков во время заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Экс-сенатор Рауф Арашуков отбывает наказание за участие в преступном сообществе, организацию двух убийств (ст. 105 УК РФ), а также за давление на свидетеля (ст. 309 УК РФ). Его отец Рауль Арашуков обвинен по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Суд признал доказанным, что отец и сын причастны к убийству лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году. По данным следствия, убитые пытались разоблачить махинации Арашуковых. Фигурантами дела также стали силовики, которые, как считает следствие, покрывали незаконную деятельность преступников.

По версии Следственного комитета РФ, Арашуковы с 2010 по 2019 год, создав преступное сообщество, похитили у различных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,4 млрд руб. и совершили растрату 266,7 млн руб., выделенных компании «Газпром газораспределение Ставрополь».

Подробнее — в материале «Ъ» «Гособвинение не пожалело сроков для Арашуковых».

Полина Мотызлевская