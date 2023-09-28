Губернатор Куйвашев встретился с летным составом «Уральских авиалиний»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с летным составом «Уральских авиалиний», посадившим самолеты в поля, сообщили в департаменте информационной политики региона. Глава региона поблагодарил экипажи Дамира Юсупова (посадил самолет в поле в 2019 году) и Сергея Белова, чей самолет сел в поле Новосибирской области в сентябре.

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«Я хотел бы поблагодарить вас за выдержку и самообладание. Самое главное – все остались живы. Я сам очень часто летаю «Уральскими авиалиниями», вижу и знаю вашу работу. Вы большие молодцы»,– обратился Евгений Куйвашев.

По словам генерального директора авиакомпании Сергея Скуратова, который также присутствовал на встрече, сейчас специальная комиссия разбирается в случившемся с самолетом, следовавшим из Сочи в Омск и приземлившимся в Новосибирской области.

Господин Скуратов также отметил работу кабинного экипажа – бортпроводники в нестандартной ситуации, по его словам, сделали все по разработанным на такой случай регламентам. Старшая бортпроводник авиакомпании Дарья Глушкова, на вопрос главы региона, о том испугалась ли она, ответила, что на это у нее не было времени.

Напомним, 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи—Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел на пшеничное поле. Росавиация квалифицировала произошедшее как «серьезный инцидент» и рекомендовала авиакомпаниям провести дополнительное обучение летчиков во избежание подобных случаев.

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