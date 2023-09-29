Восьмипоясный бой
Сауль Альварес и Джермелл Чарло выяснят, кто из них абсолютнее
В субботу в Лас-Вегасе состоится самый статусный по всем формальным признакам бой года в профессиональном боксе. В нем мексиканец Сауль Альварес, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), будет защищать четыре своих титула в поединке с американцем Джермеллом Чарло, который тоже является абсолютным чемпионом, только в полусреднем весе (до 69,9 кг). Успешный прыжок на две категории вверх может помочь Чарло закрепить имидж не просто очень сильного, а именно выдающегося боксера, а Альваресу, долго считавшемуся лучшим бойцом мира, выигрыш поможет поднять, похоже, слегка подорванный прошлогодним поражением от россиянина Дмитрия Бивола тонус.
Бой между Саулем Альваресом (слева) и Джермеллом Чарло станет первым в истории поединком, на кону в котором будут стоять сразу восемь чемпионских поясов
Фото: John Locher / AP
Бой, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, подавать как событие историческое без всяких оговорок очень легко. Формальная причина просто колет глаза. Это будет первый случай за два десятилетия, с тех пор как Всемирная боксерская организация (WBO), долго котировавшаяся ниже остальных трех структур — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), приобрела такой же, как у них, статус, когда между собой дерутся абсолютные чемпионы мира, владеющие всеми четырьмя поясами. При этом встреча проходит не на «нейтральной площадке», а на поле одного из соперников — в суперсреднем весе. Именно его королем является Сауль Альварес, которому наверняка жутко хочется не просто победить, а победить красиво.
Еще в начале нынешнего десятилетия в боксерском сообществе существовало что-то вроде прочнейшего консенсуса. Именно Альвареса оно признавало главным гением жанра, самым неординарным его персонажем, которому по плечу любые свершения, который, кто бы ему ни противостоял, обязательно одолеет оппонента — и не в мучениях, а играючи, с огоньком. Но в 2022 году мексиканец, который славу заработал в среднем весе (до 72,6 кг), решил подняться в полутяжелый (до 79,4 кг), чтобы в нем сразиться с российским чемпионом WBA Дмитрием Биволом. И тот бой здорово подпортил репутацию гения. Бивол легко разобрался со всеми его трюками и выиграл по очкам. А по тому, что происходило вслед за этим поединком, показалось, что Альварес вместе с бесспорным лидерством в разных рейтингах лучших бойцов вне зависимости от весовой категории утратил и прежний тонус. Он провел два матча, в обоих — с представителем Казахстана Геннадием Головкиным и британцем Джоном Райдером — взял верх по очкам, но без искры, что ли, в каком-то совершенно рутинном режиме, прежде ему не свойственном. «Вывеска» же нового боя предполагает более высокую мотивацию. Выигрыш в нем будет, как ни крути, уже не дежурным достижением и репутацию поправит.
В случае с Джермеллом Чарло, ровесником Альвареса (и тому и другому 33 года), все еще проще. Чарло давно прописался в разных классификациях ярчайших бойцов мира, но бойцом именно выдающимся, титаном его называть все-таки не решались. А тут — шанс ворваться в элитнейший клуб благодаря не подлежащему обсуждению подвигу. В конце концов, в полусреднем весе прошла фактически вся карьера Чарло, а скачок он совершает аж на две категории вверх, вдохновляясь, видимо, примерами из прошлого, свежего и далекого.
Действительно, в погоне за славой и деньгами целую категорию до Джермелла Чарло перепрыгнули не так уж мало знаменитостей. Перечень тех, у кого ничего хорошего из этого не вышло, конечно, намного длиннее перечня тех, у кого все срослось, но и второй не такой уж крохотный. В нем целый ряд звучных имен — Рой Джонс, Шугар Рей Леонард, Майкл Спинкс, Мэнни Пакьяо. Да и сам Сауль Альварес тоже там. Первый его эксперимент с покорением полутяжелого веса ведь датируется 2019 годом, и он, в отличие от повторного, вышел удачным: Альварес нокаутировал российского чемпиона WBO Сергея Ковалева.
Хотя, может быть, оптимизма Джермеллу Чарло добавляют скорее иные факторы. Скажем, его собственный довольно солидный — 180 см — рост, на несколько сантиметров выше, чем у Сауля Альвареса, что упрощает адаптацию в непривычной категории. Или подмеченная экспертом ESPN, бывшим чемпионом мира Тимоти Брэдли и многими его коллегами потенциальная «неудобность» стиля Чарло для мексиканца. Сауль Альварес в последнее время имел дело в основном с боксерами, предпочитающими тонкий, аккуратный, немножко консервативный, что ли, бокс. А сейчас ему придется драться против бойца, который в ринге похож на услышавшего команду «фас» бультерьера, нацеленного на уничтожение очутившейся перед ним мишени, и в кулаках которого уйма мощи.