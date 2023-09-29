Восьмипоясный бой

В субботу в Лас-Вегасе состоится самый статусный по всем формальным признакам бой года в профессиональном боксе. В нем мексиканец Сауль Альварес, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг), будет защищать четыре своих титула в поединке с американцем Джермеллом Чарло, который тоже является абсолютным чемпионом, только в полусреднем весе (до 69,9 кг). Успешный прыжок на две категории вверх может помочь Чарло закрепить имидж не просто очень сильного, а именно выдающегося боксера, а Альваресу, долго считавшемуся лучшим бойцом мира, выигрыш поможет поднять, похоже, слегка подорванный прошлогодним поражением от россиянина Дмитрия Бивола тонус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бой между Саулем Альваресом (слева) и Джермеллом Чарло станет первым в истории поединком, на кону в котором будут стоять сразу восемь чемпионских поясов

Фото: John Locher / AP Бой между Саулем Альваресом (слева) и Джермеллом Чарло станет первым в истории поединком, на кону в котором будут стоять сразу восемь чемпионских поясов

Фото: John Locher / AP

Бой, который пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, подавать как событие историческое без всяких оговорок очень легко. Формальная причина просто колет глаза. Это будет первый случай за два десятилетия, с тех пор как Всемирная боксерская организация (WBO), долго котировавшаяся ниже остальных трех структур — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), приобрела такой же, как у них, статус, когда между собой дерутся абсолютные чемпионы мира, владеющие всеми четырьмя поясами. При этом встреча проходит не на «нейтральной площадке», а на поле одного из соперников — в суперсреднем весе. Именно его королем является Сауль Альварес, которому наверняка жутко хочется не просто победить, а победить красиво.

Еще в начале нынешнего десятилетия в боксерском сообществе существовало что-то вроде прочнейшего консенсуса. Именно Альвареса оно признавало главным гением жанра, самым неординарным его персонажем, которому по плечу любые свершения, который, кто бы ему ни противостоял, обязательно одолеет оппонента — и не в мучениях, а играючи, с огоньком. Но в 2022 году мексиканец, который славу заработал в среднем весе (до 72,6 кг), решил подняться в полутяжелый (до 79,4 кг), чтобы в нем сразиться с российским чемпионом WBA Дмитрием Биволом. И тот бой здорово подпортил репутацию гения. Бивол легко разобрался со всеми его трюками и выиграл по очкам. А по тому, что происходило вслед за этим поединком, показалось, что Альварес вместе с бесспорным лидерством в разных рейтингах лучших бойцов вне зависимости от весовой категории утратил и прежний тонус. Он провел два матча, в обоих — с представителем Казахстана Геннадием Головкиным и британцем Джоном Райдером — взял верх по очкам, но без искры, что ли, в каком-то совершенно рутинном режиме, прежде ему не свойственном. «Вывеска» же нового боя предполагает более высокую мотивацию. Выигрыш в нем будет, как ни крути, уже не дежурным достижением и репутацию поправит.

В случае с Джермеллом Чарло, ровесником Альвареса (и тому и другому 33 года), все еще проще. Чарло давно прописался в разных классификациях ярчайших бойцов мира, но бойцом именно выдающимся, титаном его называть все-таки не решались. А тут — шанс ворваться в элитнейший клуб благодаря не подлежащему обсуждению подвигу. В конце концов, в полусреднем весе прошла фактически вся карьера Чарло, а скачок он совершает аж на две категории вверх, вдохновляясь, видимо, примерами из прошлого, свежего и далекого.

Действительно, в погоне за славой и деньгами целую категорию до Джермелла Чарло перепрыгнули не так уж мало знаменитостей. Перечень тех, у кого ничего хорошего из этого не вышло, конечно, намного длиннее перечня тех, у кого все срослось, но и второй не такой уж крохотный. В нем целый ряд звучных имен — Рой Джонс, Шугар Рей Леонард, Майкл Спинкс, Мэнни Пакьяо. Да и сам Сауль Альварес тоже там. Первый его эксперимент с покорением полутяжелого веса ведь датируется 2019 годом, и он, в отличие от повторного, вышел удачным: Альварес нокаутировал российского чемпиона WBO Сергея Ковалева.

Хотя, может быть, оптимизма Джермеллу Чарло добавляют скорее иные факторы. Скажем, его собственный довольно солидный — 180 см — рост, на несколько сантиметров выше, чем у Сауля Альвареса, что упрощает адаптацию в непривычной категории. Или подмеченная экспертом ESPN, бывшим чемпионом мира Тимоти Брэдли и многими его коллегами потенциальная «неудобность» стиля Чарло для мексиканца. Сауль Альварес в последнее время имел дело в основном с боксерами, предпочитающими тонкий, аккуратный, немножко консервативный, что ли, бокс. А сейчас ему придется драться против бойца, который в ринге похож на услышавшего команду «фас» бультерьера, нацеленного на уничтожение очутившейся перед ним мишени, и в кулаках которого уйма мощи.

Алексей Доспехов