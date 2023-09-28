Москва опустилась в рейтинге мировых финансовых центров еще на 28 позиций

Британская консалтинговая компания Z/Yen Group опубликовала сегодня, 28 сентября, свой ежегодный рейтинг мировых финансовых центров — Global Financial Centres Index (GFCI). В шестой раз подряд ведущим финансовым центром мира назван Нью-Йорк, на втором месте — Лондон, значительно сокративший отрыв от лидера, за ним с незначительным отрывом идут Сингапур, Гонконг и Сан-Франциско.

Первый рейтинг мировых финансовых центров от Z/Yen Group был представлен в 2007 году. Он составляется каждые шесть месяцев. В ходе исследования опрашивается более 13 тыс. человек из числа клиентов и партнеров компании. Кроме того, анализируются 146 факторов в таких сферах, как деловая среда в конкретном городе, человеческий капитал, инфраструктура, развитие финансового сектора, репутация города. Эти параметры составители рейтинга берут из оценок таких организаций, как Всемирный банк, ОЭСР, ООН и Economist Intelligence Unit. В нынешний рейтинг вошел 121 город мира.

Москва, которая в прошлом году опустилась в рейтинге на 22 позиции, до 73-го места, в этом году продолжила движение вниз и оказалась на 114-м месте, между Мехико (113-е) и Тегераном (115-е). Как следует из данных рейтинга, больше всего на положении Москвы сказалось ухудшение ее репутации (имидж города, уровень развития инноваций, культурное разнообразие и культурная привлекательность), российская столица потеряла 62 балла. Падение Санкт-Петербурга было менее драматичным — за год город опустился с 114-го на 118-е место.

Консалтинговая компания Z/Yen Group публикует также рейтинг Smart Centres Index, оценивающий уровень инвестиций, регуляторной среды и бизнес-климата для развития современных технологий в разных городах мира, подрбонее об этом — в материале «Ъ» «Города расставили по интеллекту».

Алена Миклашевская