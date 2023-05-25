Города расставили по интеллекту

Консалтинговая компания Z/Yen Group опубликовала очередной рейтинг Smart Centres Index, оценивающий уровень инвестиций, регуляторной среды и бизнес-климата для развития современных технологий в разных городах мира. На первом месте списка из 77 городов в нынешнем году оказался Лондон, который сместил прошлогоднего лидера Нью-Йорк. Москва заняла 67-е место, поднявшись с прошлого года на одну позицию и оказавшись между Мадридом и Мехико.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В опубликованном сегодня рейтинге британской Z/Yen Group говорится, что для его составления были проанализированы такие факторы, как поддержка инноваций властями страны и конкретного города, регуляторный режим, инвестиционный климат, уровень проникновения инновационных технологий в работу города и жизнь его населения, качество технологий и их доступность.

Всего эксперты компании оценили 131 город мира, из которых 77 попали в окончательный рейтинг. Для анализа использовались данные Всемирного банка, ОЭСР, ООН и Economist Intelligence Unit, а также результаты опроса 257 топ-менеджеров компаний, работающих в таких отраслях, как высокие технологии, инвестиционный консалтинг, банки и финансы, профессиональные услуги, аналитика и исследования, торговля и др.

Первое место в Smart Centres Index 2023 года занял Лондон, который обошел прошлогоднего лидера Нью-Йорк. Третье место занял еще один американский мегаполис — Сан-Франциско.

В топ-10 вошли швейцарские Цюрих и Лугано, а также Сингапур, Оксфорд, Лос-Анджелес, Тель-Авив и Гонконг. Замыкают рейтинг индийские Мумбай и Нью-Дели.

Из городов региона Восточная Европа — Центральная Азия в рейтинг вошли: София (43-е место), Таллин (44), Прага (48), Астана (53), Стамбул (59), Будапешт (63), Москва (67), Варшава (69) и Афины (70). Москва с прошлого года поднялась на одну строчку и в общем рейтинге заняла место между Мадридом и Мехико.

С прошлого года позиции азиатских городов, все еще ощущавших последствия пандемии COVID-19, несколько ослабли. В то же время американские и западноевропейские города продемонстрировали неплохую динамику в развитии бизнес-климата, инвестиционной и регуляторной среды для современных технологий.

Среди наиболее перспективных технологий респонденты и эксперты назвали: внедрение искусственного интеллекта в повседневную работу городов, борьбу с углеродными выбросами, криптовалюты и совершенствование регуляторного режима для безопасной работы с ними, квантовые компьютеры, применение блокчейна для обеспечения безопасного голосования, страхование технологических рисков и др.

«Наши ожидания от внедрения технологий могут быть реализованы, только если мы сможем правильно ими воспользоваться — это главная задача для коммерческих и финансовых центров (то есть крупных городов.— “Ъ”),— подчеркнул исполнительный председатель Z/Yen Group профессор Майкл Майнелли.— Мы живем в волнительное и в то же время опасное время и сейчас больше, чем когда-либо, должны работать над совершенствованием технологий, таких как ИИ, новые материалы, борьба с углеродными выбросами или квантовые компьютеры».

Евгений Хвостик