Минфин ожидает в следующем году рост нефтегазовых доходов почти на треть

Нефтегазовые доходы бюджета могут вырасти в 2024 году почти на 30% по сравнению с текущим годом — с 8,86 трлн до 11,5 трлн руб. Это следует из опубликованного Минфином документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (.pdf).

Согласно прогнозу ведомства, в следующем году доля нефтегазовых доходов составит 6,4% от общего объема ВВП против 5,3% в нынешнем году с учетом динамики обменного курса и изменений налогового законодательства.

Согласно прогнозу ведомства, в 2025 году министерство ожидает дальнейшего роста нефтегазовых доходов до 11,8 трлн руб., а в 2026 году — снижения до 11,4 трлн руб. К 2026 году доля нефтегазовых доходов в ВВП сократится до 5,6%. В ведомстве объяснили это «стабилизацией ценовой конъюнктуры и увеличением доли добычи нефти на месторождениях с льготным режимом налогообложения».

Из документа следует, что Минфин планирует поэтапно сокращать предельный дисконт российской нефти марки Urals для целей налогообложения: с $15 за баррель в 2024 году до $10 за баррель в 2025 году и $6 за баррель в 2026 году.

За период январь—июль доходы бюджета в нефтегазовом секторе снизились в годовом выражении на 41,4%, до 4,19 трлн руб. Дефицит бюджета за этот период составил 2,817 трлн руб., или 1,8% ВВП. Согласно предыдущему прогнозу Минфина, по итогам 2023 года дефицит составит от 2% ВВП — 2 трлн 925,3 млрд руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что наиболее сложный период для российской экономики пройден. По его словам, нефтегазовый сектор требует больше всего времени для адаптации из-за разрыва связей с западными партнерами.

Летом из-за недополучения нефтегазовых доходов Минфин добился сокращения выплаты по демпферу на бензин и дизельное топливо. С 1 сентября выплаты были сокращены вдвое на срок до окончания 2026 года.

Какие меры правительство предложило для борьбы с дефицитом топлива — в материале «В этот день мы заправляли как могли».

Анастасия Ларина