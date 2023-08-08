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Коммерсантъ FM
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Минфин РФ: дефицит бюджета в январе—июле составил 2,817 трлн руб., или 1,8% ВВП

Дефицит федерального бюджета в январе—июле составил 2,817 трлн руб., или около 1,8% ВВП, следует из предварительной оценки министерства финансов России. За июль дефицит бюджета вырос на 222 млрд руб. Оценку дефицита (профицита) федерального бюджета относительно ВВП России Минфин последний раз публиковал в июне 2021 года.

Минфин сообщает, что объем доходов бюджета за семь месяцев 2023 года составил 14,5 трлн руб., что на 7,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы бюджета без учета нефтегазового сектора увеличились в годовом выражении на 19,8% — до 10,3 трлн руб., следует из оценки министерства.

Нефтегазовые доходы в январе—июле снизились год к году на 41,4%, опустившись до 4,19 трлн руб., сообщает Минфин. В министерстве заявили, что это связано со снижением цены на нефть Urals, снижением цены на газ и сокращением его экспорта, а также высокой базой сравнения прошлого года.

По предварительной оценке Минфина, объем расходов бюджета за отчетный период составил 17,3 трлн руб., что на 14% больше прошлогоднего показателя.

Согласно прогнозам Минфина, по итогам 2023 года дефицит составит от 2% ВВП — 2 трлн 925,3 млрд руб. Для финансирования расходов и погашения долговых обязательств Минфин планирует занять на рынке 3,5 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов

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